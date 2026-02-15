Quando gioca l’Italia i playoff di hockey ghiaccio alle Olimpiadi: data, possibile orario e avversaria

L’Italia di hockey su ghiaccio maschile dovrà disputare i playoff per tentare la qualificazione ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri, dopo aver chiuso all’ultimo posto il Girone B, attendono di conoscere il loro piazzamento preciso al termine della prima fase.

Gli azzurri, essendo quarti nel Girone B, finiranno al 10°, all’11° o al 12° posto, dunque potrebbero incrociare la 5a, la 6a o la 7a classificata: al momento solo Canada e Slovacchia sono già ai quarti di finale, mentre la Francia è già certa dell’ultimo posto nel Girone A.

Per il resto, tutte le altre otto squadre potrebbero ancora finire sul cammino dell’Italia, ovvero Svizzera, Cechia, Finlandia, Svezia, Stati Uniti, Lettonia, Germania e Danimarca. Il match si giocherà martedì 17 febbraio, e gli slot orari previsti sono fissati alle 12.10 (2 incontri), alle 16.40 (1 incontro) ed alle 21.10 (1 incontro).

Per il match dei playoff dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO GIOCA L’ITALIA ALLE OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

Ore 12.10 (2 match)

Ore 16.40 (1 match)

Ore 21.10 (1 match)

PROGRAMMA HOCKEY GHIACCIO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.