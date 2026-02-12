Curling, tutto facile per la Svezia di Hasselborg nel secondo match delle Olimpiadi, cade la Gran Bretagna

Si conclude una seconda sessione importante nel Round Robin del torneo di curling femminile valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un segmento che, purtroppo, come sappiamo non ha sorriso all’Italia, caduta malamente in sette end al cospetto della Corea del Sud per 2-7.

Ma come sono andati gli altri match in programma? E’ rimasta a bocca asciutta anche la Gran Bretagna, squadra che ha incasellato esattamente come Stefania Constantini e compagne la seconda sconfitta consecutiva cedendo il passo alla Cina per 7-4 in un match indirizzato nell’ottavo end, dove le asiatiche hanno rubato una preziosissima mano da due punti.

E’ invece terminata all’extra end la sfida che ha visto coinvolte Danimarca e Giappone, risolta con il successo delle nordiche che, con il martello in mano, hanno messo a referto tre sigilli battendo le rivali per 10-7.

Sorride invece la Svezia, attualmente a punteggio pieno e capace di battere gli Stati Uniti per 9-4 rubando per due volte la mano e mettendo la ciliegina sulla torta con un ultimo round caratterizzato da tre punti. Di seguito la classifica aggiornata.

ROUND ROBIN FEMMINILE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026