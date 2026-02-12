Curling, l’Italia crolla contro la Corea del Sud: secondo ko per Constantini e compagne alle Olimpiadi

L’Italia è incappata nella seconda sconfitta consecutiva nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, venendo schiacciata in maniera perentoria dalla Corea del Sud con il punteggio di 7-2. Dopo aver lottato ad armi pari contro la quotatissima Svizzera (sei finali consecutive ai Mondiali) nella mattinata odierna, le azzurre non sono riuscite a fare partita pari contro le insidiose asiatiche, che giocano in maniera molto difensiva e sanno spesso pungere alla minima opportunità che viene offerta.

La skip Stefania Constantini (bronzo nel doppio misto con Amos Mosaner), la vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, la second Marta Lo Deserto e la third Elena Mathis sono state schiacciate fin dalle battute iniziali dal quartetto capitanato da Eunji Gim: mano nulla nel primo end, un punto nel secondo parziale, poi due mani consecutive rubate per il 3-0 al termine della quarta frazione. Le padrone di casa hanno provato a reagire mettendo a segno il primo punto della partita per il 3-1 all’intervallo, ma al ritorno sul ghiaccio è andato in scena lo show della Corea del Sud.

Le avversarie del quartetto tricolore sono riuscite a portare quattro stone a punto e si sono issati sul 7-2, indirizzando nei fatti la contesa. Il tabellone si è smosso con il punto incamerato dalle azzurre nel settimo parziale, ma ormai il divario era enorme e le padrone di casa hanno deciso di stringere la mano alle rivali, ritirandosi con ben tre end di anticipo. L’Italia si trova in fondo alla classifica generale e la già difficile rincorsa verso le semifinali si è complicata ulteriormente, il prossimo appuntamento è per sabato 14 febbraio (ore 09.05) contro la Cina.