Curling, sorprese alle Olimpiadi: USA e Canada crollano, l’Italia vola al secondo posto! Lotta per le semifinali

Grandi sorprese nella serata dedicata al torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli USA, che erano imbattuti fino a poche ore fa, sono stati clamorosamente sconfitti dalla Corea del Sud, che era ancora a secco in questa rassegna a cinque cerchi; il Canada è stato beffato dall’Estonia in volata e ora tutte le carte in gioco si sono rimescolate.

Cory Thiesse e Korey Dropkin hanno ceduto per 6-5 all’extra-end contro Seonyeong Kim e Yeongseok Jeong: i tre punti messi a segno nell’ottavo parziale hanno permesso alla coppia americana di trascinare la contesa al supplementari, dove gli asiatici si sono ritrovati e hanno così potuto sorridere. Il ko del binomio più quotato ha permesso all’Italia, capace di superare la Norvegia con un’autentica magia nel finale, di agganciare il sodalizio a stelle e strisce al secondo posto con quattro vittorie in sei partite disputate.

L’imbattuta Gran Bretagna (7-0) è già certa della qualificazione alle semifinali e ha osservato un turno di riposo, alle spalle degli scozzesi si è infiammata la lotta per il passaggio del turno: Italia e USA sono in piena bagarre insieme alla Svezia (4-3, a riposo in serata), alla Svizzera (3-3 dopo il 10-3 inflitto alla Cechia) e al Canada (3-3 dopo l’inatteso ko con l’Estonia, dopo il 6-0 incassato in tre end che ha reso complicata la rimonta).

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svizzera vs Cechia 10-3

Estonia vs Canada 8-6

Italia vs Norvegia 6-5

Corea del Sud vs USA 6-5, extra-end

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 7 vittorie (7 partite disputate)

2. Italia 4 vittorie (6 partite disputate)

2. USA 4 vittorie (6 partite disputate)

4. Svezia 4 vittorie (7 partite disputate)

5. Canada 3 vittorie (6 partite disputate)

5. Svizzera 3 vittorie (6 partite disputate)

7. Estonia 2 vittorie (6 partite disputate)

7. Norvegia 2 vittorie (6 partite disputate)

9. Cechia 1 vittoria (6 partite disputate)

9. Corea del Sud 1 vittoria (6 partite disputate)