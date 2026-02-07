Curling, la Gran Bretagna continua a volare alle Olimpiadi. L’Italia se la gioca per la semifinale, la Norvegia tallona

La Gran Bretagna prosegue il proprio cammino da imbattuta nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, infilando la settima vittoria consecutiva e blindando la qualificazione alle semifinali. Jennifer Dodds e Bruce Mouat hanno regolato gli statunitensi Cory Thiesse e Korey Dropkin per 6-4, infliggendo così la prima sconfitta ai Campioni del Mondo 2023 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

Gli scozzesi hanno preso il largo nelle prime due frazioni (3-0), sono poi stati bravi ad arginare il rientro del binomio a stelle e strisce (tre punti nel quinto end, per il 4-4) e hanno poi fatto la differenza strappando la mano agli avversari, che avevano chiamato il vantaggio del power-play nel settimo parziale e che invece hanno subito un punto in una situazione favorevole.

Gli USA restano al secondo posto con quattro vittorie, le stesse della Svezia, ha sconfitto l’Italia per 9-4. Amos Mosaner e Stefania Constantini sono incappati nel secondo ko nella rassegna a cinque cerchi e si trovano al quarto posto insieme al Canada a quota tre successi, ma avendo perso lo scontro diretto con i nordamericani. I Campioni del Mondo in carica sono in piena lotta per la qualificazione alle semifinali, ma ora non saranno ammessi più grandi passi falsi, a cominciare dal match delle ore 19.05 contro la Cechia.

I Campioni Olimpici di Pechino 2022 sono tallonati dalla Norvegia, che ha battuto l’Estonia in volata per 6-5 e che si è ributtata nella mischia per il passaggio del turno. Nell’altro confronto del pomeriggio la Cechia ha sconfitto la Corea del Sud per 9-4. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati delle partite di oggi nel torneo di curling doppio misto e la classifica delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svezia vs Italia 9-4

Norvegia vs Estonia 6-5

Cechia vs Corea del Sud 9-4

Gran Bretagna vs USA 6-4

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 7 vittorie (7 partite disputate)

2. USA 4 vittorie (5 partite disputate)

3. Svezia 4 vittorie (7 partite disputate)

4. Canada 3 vittorie (5 partite disputate)

4. Italia 3 vittorie (5 partite disputate)

6. Norvegia 2 vittorie (5 partite disputate)

6. Svizzera 2 vittorie (5 partite disputate)

8. Cechia 1 vittoria (5 partite disputate)

8. Estonia 1 vittoria (5 partite disputate)

10. Corea del Sud 0 vittorie (5 partite disputate)