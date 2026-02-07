CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Classifica curling misto: vittoria di platino per l’Italia, sarà volata per la semifinale!
Si completa la quarta giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: Amos Mosaner e Stefania Constantini potrebbero aver compiuto un passo decisivo verso le semifinali con la sofferta vittoria ai danni della Norvegia.
Complici i risultati arrivati nella nona sessione, l’Italia aggancia al secondo posto gli Stati Uniti, non ancora incontrati, con 4 vittorie in 6 incontri. In testa alla graduatoria, ad una sola vittoria dalla certezza aritmetica del primo posto, e con il pass per le semifinali già in tasca, grazie a sette successi in altrettanti incontri, c’è la Gran Bretagna.
La Svezia, che ha vinto lo scontro diretto con gli azzurri, al momento è quarta, sempre con 4 successi, raccolti però in 7 incontri, e precede, al momento, il Canada e la Svizzera, che condividono il quinto posto con tre vittorie in sei partite.
Praticamente fuori dalla lotta per l’accesso alle semifinali, invece, Estonia e Svizzera, a quota due successi in sei match, infine Corea del Sud e Cechia sono appaiate sul fondo della classifica con un solo successo in sei incontri.
CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026
1 Gran Bretagna 7 vittorie (7 partite) Qualificata alle semifinali
2 Italia 4 (6)
2 Stati Uniti 4 (6)
4 Svezia 4 (7)
5 Canada 3 (6)
5 Svizzera 3 (6)
7 Estonia 2 (6)
7 Norvegia 2 (6)
9 Cechia 1 (6)
9 Corea del Sud 1 (6)