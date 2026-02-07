Secca sconfitta per l’Italia contro la Svezia: si riapre tutto nel curling misto

L’Italia è incappata nella seconda sconfitta nel torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo aver perso un’imbattibilità che durava da 23 partite, cedendo in maniera nitida contro il Canada giovedì sera, oggi pomeriggio i Campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica hanno perso contro la Svezia con il punteggio di 9-4 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

Amos Mosaner (ieri sera portabandiera nella Perla delle Dolomiti insieme a Federica Brignone) e Stefania Constantini (che ha pronunciato il giuramento degli atleti nel corso della Cerimonia d’Apertura) hanno disputato una delle partite meno convincenti della prima parte dei Giochi, commettendo diversi errori e risultando discontinui contro i fratelli Isabella e Rasmus Wranaa. I due punti subiti nel secondo end, la mano strappata nel terzo parziale e i tre punti incassati nella quinta frazione hanno inciso sul risultato.

L’Italia condivide il quinto posto con il Canada a quota tre vittorie ottenute in cinque partite disputate e si trova alle spalle dell’imbattuta Gran Bretagna (7-0, già in semifinale), degli USA (4-1) e della Svezia (4-3). Soltanto le prime quattro classificate si qualificheranno alle semifinali, la lotta per l’accesso alla fase a eliminazione diretta è più viva che mai e la partita di stasera (ore 19.05) contro la Cechia avrà un peso specifico enorme per restare concretamente in lotta per l’ammissione alla zona medaglie.

LA CRONACA DI ITALIA-SVEZIA

Gli svedesi mettono pressione agli azzurri nel primo end, ma i padroni di casa riescono a rispondere in maniera energetica e a replicare colpo su colpo, sfruttando poi il vantaggio del martello con un ottimo ultimo tiro: un punto è sicuro, il secondo è dubbio, si chiama il compasso e purtroppo i centimetri frenano i Campioni del Mondo. La seconda frazione si distingue per una splendida tripla bocciata firmata da Mosaner, ma gli scandinavi reggono l’onda d’urto, riescono a ricostruire il gioco e marcano due punti (2-1).

I Campioni Olimpici di Pechino 2022 commettono diverse sbavature in avvio del terzo parziale, sono poco puliti sulle guardie, risultano imprecisi negli accosti delle stone, l’ultimo tiro è poco convinto e i fratelli Wranaa strappano la mano issandosi sul 3-1. Lo schema si ripete nell’end successivo, ma questa volta l’ultimo tiro degli azzurri è davvero impeccabile, ci si appoggia su una stone avversaria e si marca un punto in totale apnea per accorciare le distanze all’intervallo (3-2).

Al ritorno sul ghiaccio gli azzurri appaiono ancora un po’ confusi, non risultano convinti nell’impostazione del gioco e si arriva all’ultimo tiro con il fiato sul collo degli avversari: non viene colpita una stone come voluto, la Svezia fiuta la grande giocata, mette a segno tre punti e vola sul 6-2 indirizzando la contesa.

I padroni di casa si giocano il tutto per tutto chiamando il vantaggio del power-play, incamerano due punti nella sesta frazione e accorciano sul 4-6, ma oggi pomeriggio non erano al meglio delle loro potenzialità e sul power-play dei Wranaa concedono tre punti che chiudono la contesa con un end in anticipo.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svezia vs Italia 9-4

Norvegia vs Estonia 6-5

Cechia vs Corea del Sud 9-4

Gran Bretagna vs USA 6-4

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 7 vittorie (7 partite disputate)

2. USA 4 vittorie (5 partite disputate)

3. Svezia 4 vittorie (7 partite disputate)

4. Canada 3 vittorie (5 partite disputate)

4. Italia 3 vittorie (5 partite disputate)

6. Norvegia 2 vittorie (5 partite disputate)

6. Svizzera 2 vittorie (5 partite disputate)

8. Cechia 1 vittoria (5 partite disputate)

8. Estonia 1 vittoria (5 partite disputate)

10. Corea del Sud 0 vittorie (5 partite disputate)