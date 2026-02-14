A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, italiani in gara, streaming

Tre partite da vivere tutte d’un fiato. La giornata di domani, domenica 15 febbraio, sarà particolarmente impegnativa per tutti gli amanti del curling, considerato un programma fittissimo contrassegnato da due match della Nazionale maschile ed uno di quella femminile.

L’adrenalina si alzerà a partire dalle 9:05, quando Joel Retornaz e compagni si presenteranno al cospetto della Norvegia con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso nel Round Robin riscattando la sconfitta patita contro la Germania. In contemporanea si giocheranno anche Svezia-Statu Uniti e Germania-Gran Bretagna.

All 14.05 sarà invece la volta del team guidato da Stefania Constantini, chiamate a dare una scossa alla competizione dopo l’avvio caratterizzato da due sconfitte. Le portacolori sfideranno la Danimarca, mentre sulle altre piste si confronteranno Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia e Cina-Stati Uniti. In ultimo, alle 19:05 faranno ritorno sull’impianto di Cortina nuovamente gli azzurri, i quali si confronteranno con la Cechia. Al loro fianco Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia e Cina-Stati Uniti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda domenica 15 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Discovery+ HBO, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV OLIMPIADI 2026

Domenica 15 febbraio

09.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna

14.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA

19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (Italia-Norvegia, Italia-Danimarca, Italia-Cechia), in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play(Italia-Norvegia, Italia-Danimarca, Italia-Cechia), in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.