Il Canada confessa il doppio tocco nel curling: è vietato! Poi le accuse: “C’è gente inesperta”

Il Canada ha ammesso di avere commesso delle scorrettezze regolamentari durante il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A parlarne è stato il coach Paul Webster al sito specializzato The Grand Slam of Curling: “Se si ascolta ciò che ha detto la Svezia, penso che abbiano ragione. Si tratta di un problema che hanno cercato di segnalare alla nostra federazione internazionale, ma non è stato affrontato. Ora stiamo cercando di risolvere rapidamente la questione durante le Olimpiadi, e penso che sia sbagliato farlo“.

Cosa è successo nello specifico? Tre giorni fa, nella sfida tra Canada e Svezia, gli scandinavi avevano affermato che i loro avversari hanno toccato la stone dopo la hog line (il limite entro il quale bisogna rilasciarla) nel corso del nono end: Oskar Eriksson ha riferito a Marc Kennedy che in un replay si vedeva un canadese che toccava il sasso con un dito dopo aver lasciato il manico del sasso prima del limite previsto. Il canadese si è arrabbiato e ha replicato con un secco: “Vai a farti fottere“.

Il Campione Olimpico di Pechino 2022 ha fornito la propria versione: “Alcuni giocatori stanno toccando la pietra secondo noi. E questo non è permesso… Lo abbiamo detto agli arbitri. Pensavano che toccare due volte qualsiasi parte della pietra fosse accettabile. E poi hanno scoperto che era sbagliato. Si può toccare solo la parte elettronica della maniglia“. Una polemica rovente sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo che ha portato a un cambio di regolamento.

World Curling, la Federazione Internazionale, aveva puntualizzato: “Non ci sono state violazioni della hog line, né tocchi multipli della stone durante l’osservazione. La Federazione mondiale ha parlato con gli arbitri canadesi per il linguaggio di Kennedy: per lui è arrivato un avvertimento verbale. Per controllare che non ci siano irregolarità nel tocco della stone fuori dai limiti dalla sessione di oggi pomeriggio saranno aggiunti due arbitri“.

Il Canada ha confessato, ma verosimilmente non ci saranno conseguenze dirette per i risultati pregressi. Webster ha anche puntato il dito sui giudici: “Abbiamo persone inesperte che fanno cose che non hanno mai fatto prima. Ho molto rispetto per le persone che sono qui e che offrono il loro tempo come volontari, ma penso che dobbiamo davvero chiederci se è giusto fare cose nuove ai Giochi Olimpici. Abbiamo avuto quattro anni per prepararci. Tutte e 20 le squadre qui presenti hanno fatto un ottimo lavoro nel prepararsi per questi Giochi Olimpici. Vorrei che la nostra federazione internazionale facesse lo stesso“.