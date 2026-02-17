Seguici su
L’Italia ci prende gusto! Seconda vittoria di Constantini e compagne, ma la semifinale è irraggiungibile

3 minuti fa

L’Italia ha conquistato la seconda vittoria di fila nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo l’affermazione ottenuta ieri sera contro gli USA, che aveva posto fine a una serie di cinque sconfitte di fila, le azzurre hanno battuto il Giappone per 8-6 nello scontro diretto tra le ultime due formazioni della classifica generale e hanno lasciato il fondo della graduatoria, salvando in questa rassegna a cinque cerchi.

Peccato che il quartetto tricolore si sia destato così tardi e che non possa lottare per la qualificazione alle semifinali: Svezia (sei vittorie e una sconfitta), Svizzera (5-2), USA (5-2) sono inarrivabili, il quarto posto è attualmente condiviso da Canada e Corea del Sud (4-2), ma è in programma lo scontro diretto e sicuramente una delle due salirà a quota cinque vittorie, irraggiungibili da parte di Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Mathis.

La partita odierna è viaggiata su un continuo botta e risposta, con le due squadre che hanno mosso il punteggio soltanto quando avevano l’hammer in mano. Le azzurre sono state brave per annullare il primo end e si è poi andati avanti sul filo dell’equilibrio: un punto a testa tra secondo e terzo parziale, tre punti delle padrone di casa nella quarta frazione a cui hanno replicato le asiatiche per il 4-4 all’intervallo.

Nuovo 1-1 al ritorno sul ghiaccio, poi un’altra stone in casa a testa nel dittico seguente, Stefania Constantini e compagne si sono presentate con il vantaggio dell’ultimo tiro nell’end conclusivo e hanno marcato i due punti che hanno chiuso i conti. Il prossimo impegno è previsto mercoledì 18 febbraio (ore 19.05) contro il Canada, poi la chiusura giovedì 19 febbraio (ore 14.05) contro la Gran Bretagna.

