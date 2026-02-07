Sci freestyle, Miro Tabanelli si ferma in qualifica nello slopestyle: all-in sul Big Air alle Olimpiadi con la sorella

Miro Tabanelli non è riuscito a qualificarsi alla finale dello slopestyle, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’emiliano ha commesso un errore sul salto conclusivo nella prima run del turno preliminare ed è stato valutato con un modesto 35.36, poi ha alzato il tiro nella seconda run, ma ha fatto registrare alcune sbavature sulle strutture della prima parte della discesa e in uscita dai salti, non andando oltre il riscontro di 51.93.

Il 21enne, che nel corso di questa annata agonistica era stato 16mo a Snowmass e 14mo a Laax in Coppa del Mondo durante il mese di gennaio, ha concluso al 17mo posto: per rientrare tra i migliori dodici classificati e meritarsi l’approdo all’atto conclusivo, sarebbero serviti dodici punti abbondanti in più, oggettivamente troppi per quanto visto oggi sulla neve di Livigno. Il fratello maggiore di Flora ci riproverà nell’amato Big Air, dove punterà ad accedere alla finale e a battagliare per il podio, in una specialità dove è stato capace di vincere nel massimo circuito internazionale itinerante il 13 marzo 2025.

A primeggiare è stato lo scatenato norvegese Birk Ruud (81.75), che ha distanziato di un paio di punti il connazionale Tormod Frostad (79.96), lo svedese Jesper Tjader (79.83) e l’austriaco Matej Svancer (79.63). Gli altri qualificati alla finale: lo svizzero Andri Ragettli (75.00); gli statunitensi Mac Forehand (74.46), Alex Hall (71.63) e Konnor Ralph (68.91); i neozelandesi Ben Barclay (73.36) e Luca Harrington (69.70); il norvegese Sebastian Schjerve (67.73) e lo svizzero Kim Gubser (64.10).