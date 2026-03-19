Miro Tabanelli vince in Coppa del Mondo: “Le cose sembravano non andare al meglio, ma le sensazioni…”

Miro Tabanelli ha vinto l’ultima gara della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle che è stata grande protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il 21enne emiliano ha trionfato sulle nevi di Tignes (Francia) e ha così ottenuto il suo primo successo in questa specialità nel massimo circuito internazionale itinerante, impresa già riuscita tredici mesi fa alla sorella Flora (bronzo olimpico nel Big Air).

L’azzurro si era già imposto nel Big Air un anno fa proprio in questa località transalpina e oggi si è replicato nell’altra specialità, togliendosi la soddisfazione di precedere addirittura il Campione Olimpico e facendo risuonare l’Inno di Mameli nelle battute conclusiva di una stagione indimenticabile per il freestyle tricolore. Il nostro portacolori si è imposto con il punteggio di 83.31 davanti al norvegese Birk Ruud (82.08) e all’estone Henry Sildaru (81.76), scrivendo una pagina di storia del movimento italiano.

Miro Tabanelli è infatti diventato il primo azzurro a vincere una gara di Coppa del Mondo nello slopestyle, festeggiando il quarto podio nel circuito con grande commozione ai microfoni federali: “In allenamento le cose sembravano non andare al meglio, ma in gara ho trovato subito ottime sensazioni. Non posso che ringraziare tutto lo staff, i miei allenatori, la famiglia, la mia fidanzata ed ora cercherò di dare del mio meglio anche nella finale del Big Air“.