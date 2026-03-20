Sci freestyle, Miro Tabanelli chiude la stagione con un bel Big Air a Tignes. Gasslitter si conferma ad alti livelli

A Tignes (Francia) si è conclusa la Coppa del Mondo per quanto riguarda Big Air e slopestyle, discipline dello sci freestyle che sono state protagoniste anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver trionfato nello slopestyle nella giornata di ieri, Miro Tabanelli si è rimesso in gioco nel Big Air ed è andato a caccia di un nuovo colpaccio: un errore nella prima run (35.50) lo ha costretto a tenere il tutto per tutto, portando a casa 80.00 nella seconda prova e 84.00 nella terza, chiudendo così al sesto posto con il riscontro totale di 164.00.

Il 21enne emiliano si è fermato a sei lunghezze e mezza dal terzo gradino del podio, su cui è salito lo statunitense Troy Podmilsak (170.50). La gara è stata vinta dal norvegese Tormod Frostad, Campione Olimpico che è tornato a imporsi nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quindici mesi (vinse il 1° dicembre 2024 a Pechino) e che ha firmato una bella doppietta insieme al connazionale Leo Landroe (171.00).

La canadese Naomi Urness ha dettato legge nello slopestyle femminile con il punteggio di 166.75, precedendo la finlandese Anni Karava (166.00) e la svizzera Giulia Tanno (160.00). La nordamericana ha conquistato il secondo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quello meritato nel Big Air lo scorso 13 dicembre a Steamboat, mentre ai Giochi si era fermata in settima posizione. La nostra Maria Gasslitter, che si conferma su eccellenti livelli dopo il doppio atto conclusivo raggiunto sulle nevi di Livigno, ha chiuso in ottava posizione con il riscontro di 128.25 (55.75 nella prima run, 54.00 nella seconda e 72.50 nella terza).

La Coppa del Mondo di Big Air è finita nelle mani dello statunitense Troy Podmilsak, mentre Urness ha portato a casa la Sfera di Cristallo di slopestyle.