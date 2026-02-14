A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, italiani in gara, streaming

Proseguono senza soluzione di continuità le competizioni allo Snow Park di Livigno, impianto sportivo valtellinese teatro in questi lunghi giorni delle prove di sci frestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, domenica 15 febbraio, assisteremo ad un programma speculare a quello pianificato per oggi, con due specialità previste: il dual moguls ed il big air maschile.

I primi a scendere sul tracciato saranno gli specialisti delle gobbe, in scena a partire dalle 10:30 con i sedicesimi di finale. Poi, a partire dalle 19:30, sarà la volta degli atleti impegnati nel big air, in cui sarà della partita anche Miro Tabanelli, pronto a riscattarsi dopo una prova nello slopestyle affrontata in modo contratto.

La settima giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri sport, e su RAI Sport+HD. La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play e su Eurosport 2 (moguls maschile, disponibile anche su DAZN, Tim Vision e Prime Video previo abbonamento) mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente tutti i segmenti in programma. OA Sport come da consuetudine offrirà la DIRETTA LIVE integrale (big air maschile).

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

10.30 Dual moguls maschile, sedicesimi di finale

11.00 Dual moguls maschile, ottavi di finale

11.20 Dual moguls maschile, quarti di finale

11.35 Dual moguls maschile, semifinali

11.46 Dual moguls maschile, finale per il bronzo

11.48 Dual moguls maschile, finale per l’oro

19.30 Big Air maschile, qualificazioni (prima manche) – In gara Miro Tabanelli

20.15 Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche) – In gara Miro Tabanelli

21.00 Big Air maschile, qualificazioni (terza manche) –In gara Miro Tabanelli

PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport+HD, in alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport. Integrale su Discovery Plus, HBO Max. Eurosport 2 (per Dual Moguls maschile), visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

Diretta testuale: OA Sport.