Miro Tabanelli e Maria Gasslitter piazzati nelle ultime gare di slopestyle. Ruud e Hoefflin vincono in Coppa del Mondo

A Silvaplana (Svizzera) è andata in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle che è stata grande protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Miro Tabanelli si è rimesso in gioco dopo il superlativo fine settimana di Tignes (Francia), dove trionfò nello slopestyle (suo primo successo in questa specialità nel massimo circuito internazionale itinerante) e salì sul terzo gradino del podio nel Big Air.

Il 21enne emiliano, fratello maggiore di Flora (bronzo a cinque cerchi nel Big Air), ha faticato a esprimersi al meglio sulle strutture elvetiche ed è incappato in errori importanti in entrambe le run (24.87 nella prima e 18.85 nella seconda), chiudendo così al sedicesimo posto. La gara è stata vinta dal norvegese Birk Ruud, autore di un superbo 83.52 con cui ha sconfitto l’estone Henry Sildaru (79.41) e lo statunitense Mac Forehand (78.47), quarto l’altro americano Hunter Henderson (75.70).

Maria Gasslitter ha chiuso con brillantezza la stagione che l’ha proiettata ai vertici della disciplina, agguantando l’ennesima finale in Coppa del Mondo (dopo esserci riuscita anche ai Giochi) e chiudendo all’ottavo posto con il punteggio di 34.57, conseguito nella prima run (nella seconda si è fermata a 9.46).

La svizzera Sarah Hoefflin ha trionfato con il perentorio riscontro di 80.07, lasciandosi abbondantemente alle spalle la britannica Kirsty Muir (75.54) e la connazionale Giulia Tanno (70.53). Birk Ruud e Kirsty Muir hanno alzato al cielo la Sfera di Cristallo.