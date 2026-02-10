Formula 1
F1, Fernando Alonso sulla power unit Mercedes: “Sarebbe positivo avere le stesse regole per tutti, mi fido della FIA”
Alla vigilia dei primi test di F1 in Bahrain, emergono le prime perplessità sul nuovo regolamento scelto dalla FIA. L’argomento delle ultime settimana è inevitabilmente stato quello della power unit della Mercedes, accusata da diverse scuderie di non essersi adeguata alle nuove regole entrate in vigore a partite da questa stagione.
Al centro del dibattito c’è un problema di compressione che, da regolamento dovrebbe essere di 16:1 ma potrebbe arrivare anche a 18:1, restando all’interno della liceità. Il limite imposto dalla normativa lascia infatti spazio a numerose interpretazioni e su queste la Mercedes ha costruito la sua nuova monoposto, una delle migliori viste in azione nei test del Montmelò.
Sulla situazione si è espresso personalmente anche Fernando Alonso che, ai microfoni di Marca, ha analizzato la situazione: “Non lo so. Onestamente non conosco i dettagli e non sono sicuro dei benefici. Non sono un esperto della materia e dunque mi fido della FIA per il controllo e la supervisione e mi fido di Honda e Aramco per avere un motore sufficientemente competitivo”.
Il 44enne alla guida dell’Aston Martin, ha infine concluso: “Ovviamente sarebbe positivo avere le stesse regole e le stesse condizioni per tutti. Non è positivo partire dietro qualcuno che sta esplorando qualcosa che non era destinato ad essere esplorato. Ma anche questa è la Formula 1, quindi bisogna capire che tutto quello che succede è controllato dalla FIA e bisogna accettare la decisione finale”.