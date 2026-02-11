F1, la Ferrari sceglie lo stesso motore usato in Spagna per i test in Bahrain

Si aprirà ufficialmente solo domani la stagione 2026 di F1. Dopo le giornate private di shakedown organizzate dai team sul circuito del Montmelò, nei prossimi giorni si terranno i primi veri test nel deserto del Bahrain. Il tracciato scelto è stato quello di Sakhir dove, da mercoledì 11 a venerdì 13, le nuove monoposto torneranno a macinare chilometri ed a produrre dati.

Le scuderie restano in attesa di ulteriori informazioni dopo quelle raccolte a Barcellona e per i piloti sarà un’altra occasione di prendere confidenza con le nuove vetture. Tanti gli interrogativi della vigilia, anche sulle prestazioni della Ferrari. La scuderia di Maranello, al Montmelò, è stata una delle migliori, chiudendo in testa la classifica dei tempi grazie a Lewis Hamilton.

Il team italiano, come riportato da Motorsport.com, ha scelto di usare in Bahrain lo stesso motore montato in Spagna. Scelta ben definita della Ferrari che vuole indubbiamente dare fiducia al progetto, testando anche l’affidabilità della nuova Power Unit. Da domani, quindi, scopriremo di più sulla nuova “rossa” che sarà in mattinata guidata dal sette volte campione Lewis Hamilton. Charles Leclerc, invece, prenderà le redini della SF-26 nel pomeriggio.