LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: occasione di approdare in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Flavio COBOLLI e Coleman Wong, turno dei quarti di finale dell’ATP di Delray Beach in California.

Continua la preparazione per lo swing americano di Indian Wells e Miami per il romano, che come nella passata stagione sta facendo una fatica bestiale a raccogliere risultati nell’avvio di anno. La sconfitta all’esordio agli Australian Open per via anche di un mezzo problema fisico contro il britannico Arthur Fery ha lasciato scorie, ma oggi c’è la chance di rifarsi quantomeno in parte.

Giungendo per la prima volta in semifinale in stagione, Cobolli si isserebbe in maniere più che salda al 20° posto mondiale, con il connazionale Luciano Darderi a coprirgli le spalle a meno 76 punti. Davanti al romano a distanza debita c’è Francisco Cerundolo, che può comunque essere scavalcato in caso di approdo in finale domenica. Per chi vince c’è la semifinale contro Korda oppure Ruud.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida tra Flavio COBOLLI e Coleman Wong, turno dei quarti di finale nell’ATP di Delray Beach 2026 che scatterà alle ore 19:00, prima dell’azzurro un doppio maschile, vi aspettiamo!