ATP Delray Beach 2026: nel giorno di Cobolli torna e avanza Ruud

Si allinea ai quarti di finale la parte bassa del tabellone dell’ATP 250 di Delray Beach, che sta proponendo diversi aspetto interessanti in fatto tennistico, che di certo non si legano soltanto al ritorno alla vittoria di Flavio Cobolli, bravo a sconfiggere il francese Terence Atmane per 7-5 6-4.

L’avversario dell’italiano sarà il giocatore di Hong Kong Coleman Wong, proveniente dalle qualificazioni e in grado di collezionare la vittoria sul numero 7 del seeding, l’americano Brandon Nakashima, con un bel 6-4 7-6(4) che rilancia le ambizioni di Wong soprattutto in fatto di forma (e aveva già eliminato Borges, un altro non facile da superare).

Nella parte bassa, da segnalare il ritorno in campo di Casper Ruud, che nei giorni scorsi ha sorriso sul tema ricordando anche il nuovo ruolo di padre che ha. Il norvegese deve però rimontare contro l’americano Marcos Giron, e anche se non deve mai affrontare match point rischia parecchio prima del 4-6 7-6(6) 6-4 finale.

A sfidare Ruud nei quarti ci sarà Sebastian Korda, vincitore del confronto tutto a stelle e strisce con Alex Michelsen per 6-3 7-6(6). Sarà in questo caso la rivincita di un paio di confronti dello scorso anno andati a favore del norvegese, soprattutto il combattutissimo quarto di Stoccolma.

RISULTATI OTTAVI ATP 250 DELRAY BEACH 2026

Wong (HKG) [Q]-Nakashima (USA) [7] 6-4 7-6(4)

Cobolli (ITA) [3]-Atmane (FRA) 7-5 6-4

Korda (USA)-Michelsen (USA) 6-3 7-6(6)

Ruud (NOR) [2]-Giron (USA) 4-6 7-6(4) 6-4