Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP: possibile sorpasso su Cobolli come n.3 d’Italia

Luciano Darderi è approdato in finale agli Argentina Open 2026 di tennis e continua a guadagnare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno a Buenos Aires l’azzurro uscì all’esordio: l’azzurro dovrà rinunciare ai 50 punti di Tokyo 2025, mentre al momento ne ha conquistati già 165.

Con 115 punti netti incamerati, dunque, Darderi è salito da quota 1789 a 1904 , portandosi dal 22° posto occupato lunedì scorso al 21° virtuale nel ranking live: l’azzurro in carriera finora si è spinto al massimo fino al numero 22, quindi ha già ritoccato il proprio best ranking a Buenos Aires.

In caso di successo in finale, inoltre, Darderi incasserebbe altri 85 punti, salirebbe a quota 1989 e scalerebbe un’altra posizione, diventando il numero 20 del mondo ed il numero 3 d’Italia, dato che il sorpasso sarebbe ai danni di Flavio Cobolli, che si attesta a quota 1955.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking lunedì 9 febbraio: 1789 punti, 22° posto.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1904 punti, 21° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1989 punti, 20° posto (sorpasso su Flavio Cobolli).