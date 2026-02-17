Definito il quartetto della staffetta femminile di biathlon. Esclusa Rebecca Passler

Nessuna sorpresa nel quartetto azzurro che prenderà parte alla staffetta femminile di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 14.45. La FISI ha ufficializzato l’elenco delle atlete impegnate domani ad Anterselva nella 4×6 km, confermando di fatto l’assenza di Rebecca Passler.

La giovane altoatesina, rientrata in gruppo soltanto ieri svolgendo i primi allenamenti in loco dopo l’annullamento della sospensione per la vicenda legata alla positività al letrozolo, è stata esclusa dalla staffetta e quindi chiuderà questa rassegna a cinque cerchi senza gareggiare (non è qualificata per la Mass Start) in attesa di capire se potrà disputare le ultime tappe stagionali di Coppa del Mondo.

Saranno quindi nell’ordine Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi le rappresentanti dell’Italia, che va a caccia della prima medaglia di sempre ai Giochi nella staffetta femminile. Wierer e Vittozzi sono i punti fermi del team azzurro, ma sarà fondamentale il contributo di Auchentaller al lancio e soprattutto di Carrara (che dovrà limitare i danni al poligono) in terza frazione per sognare di salire sul podio.