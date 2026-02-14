BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Startlist inseguimento maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in gara
Domenica 15 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 11.15 si terrà la 12.5 km pursuit maschile, con l’Italia che sarà protagonista con tre azzurri al via.
In virtù dei risultati della sprint saranno della partita, infatti, Lukas Hofer, 13° con un distacco di 1:22 dal transalpino Quentin Fillon Maillet, Nicola Romanin, 16° con un ritardo di 1:34 dalla testa, e Tommaso Giacomel, 22° con un gap di 1:43 dalla vetta.
La diretta tv della 12.5 km pursuit maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai 2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO IL BIATHLON ALLE OLIMPIADI
Domenica 15 febbraio
Ore 11.15: 12.5 km pursuit maschile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA PURSUIT MASCHILE BIATHLON OLIMPIADI 2026
1 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:00
2 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:14
3 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:16
4 JACQUELIN Emilien FRA 0:16
5 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:25
6 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:43
7 PONSILUOMA Martin SWE 0:47
8 BOTN Johan-Olav NOR 0:58
9 PERROT Eric FRA 1:02
10 HORN Philipp GER 1:09
11 HIIDENSALO Olli FIN 1:09
12 WRIGHT Campbell USA 1:10
13 HOFER Lukas ITA 1:22
14 BURKHALTER Joscha SUI 1:22
15 STALDER Sebastian SUI 1:34
16 ROMANIN Nicola ITA 1:34
17 HARTWEG Niklas SUI 1:39
18 SEPPALA Tero FIN 1:41
19 ZOBEL David GER 1:42
20 HORNIG Vitezslav CZE 1:42
21 HARJULA Tuomas FIN 1:43
22 GIACOMEL Tommaso ITA 1:43
23 STRELOW Justus GER 1:46
24 MANDZYN Vitalii UKR 1:47
25 FAK Jakov SLO 1:52
26 NAWRATH Philipp GER 1:53
27 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:55
28 KRCMAR Michal CZE 1:57
29 GUNKA Jan POL 1:57
30 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:04
31 RUNNALLS Adam CAN 2:09
32 LOZBERS Rihards LAT 2:12
33 MIKYSKA Tomas CZE 2:12
34 PLANKO Lovro SLO 2:13
35 VIDMAR Anton SLO 2:17
36 DOVZAN Miha SLO 2:17
37 GALICA Grzegorz POL 2:18
38 CLAUDE Florent BEL 2:21
39 MUELLAUER Fabian AUT 2:24
40 INVENIUS Otto FIN 2:27
41 CLAUDE Fabien FRA 2:30
42 TODEV Blagoy BUL 2:31
43 STEFANSSON Malte SWE 2:31
44 ZAHKNA Rene EST 2:34
45 KARLIK Mikulas CZE 2:37
46 EDER Simon AUT 2:38
47 SCHOMMER Paul USA 2:38
48 CONNELLY Zachary CAN 2:40
49 STROLIA Vytautas LTU 2:44
50 JAKOB Patrick AUT 2:44
51 KIREYEV Vladislav KAZ 2:49
52 MISE Edgars LAT 2:50
53 SIIMER Kristo EST 2:50
54 SHAMAEV Dmitrii ROU 2:50
55 PLETZ Logan CAN 2:54
56 VASILEV Konstantin BUL 2:59
57 BADACZ Konrad POL 3:00
58 BORGULA Jakub SVK 3:02
59 LEGOVIC Matija CRO 3:06
60 SLETTEMARK Sondre DEN 3:06