A che ora il bob domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 21 febbraio, programma, streaming

Domani, sabato 21 febbraio, saremo pronti per vivere una ennesima giornata (la penultima) di grande importanza per quanto riguarda il programma del bob nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, vivremo una giornata ricca di appuntamenti, con la consegna di altre medaglie con i Cinque Cerchi.

Quale sarà il programma della giornata? Domani, sabato 21 febbraio, le atlete del bob a 2 saranno di nuovo in azione alle ore 19.00 con la terza manche, mentre alle ore 21.05 si chiuderà con la quarta ed ultima che assegnerà le medaglie. Alle ore 10.00, invece, si inizierà con la gara di bob a 4 maschile. Alle ore 11.57 si tornerà in scena per la seconda manche.

Cosa dovremo aspettarci da questa giornata? Iniziamo con la gara di bob a 4. In questo caso l’Italia si gioca le ultime chance di medaglia negli sport da budello. Patrick Baumgartner, infatti, vuole provare a regalarsi una medaglia nella “sua” gara, come ha dimostrato anche nei sei allenamenti. I tedeschi Johannes Lochner e Francesco Friedrich saranno gli ovvi favoriti per la corsa all’oro, ma l’altoatesino non vuole essere da meno. Passando alla gara di bob a 2 femminile, invece, chi conquisterà il titolo? Lo scopriremo alle ore 21.05 con il via della quarta ed ultima manche.

Come seguire gli eventi in tv? La prima e seconda manche del bob a 4 maschile saranno in diretta tv su Rai2. La terza e quarta manche del bob a 2 femminile saranno a loro volta in diretta tv su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. Le due prove del bob a 4 non avranno copertura tv. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA IL BOB DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 21 febbraio

Ore 10.00 Prima manche bob a 4 maschile – Diretta tv Rai2

Ore 11.57 Seconda manche bob a 4 maschile – Diretta tv Rai2

Ore 19.00 Terza manche bob a 2 femminile – Diretta tv Rai2

Ore 21.05 Quarta manche bob a 2 femminile – Diretta tv Rai2

PROGRAMMA BOB: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati

Diretta testuale: OA Sport