Kimi Antonelli firma il nuovo giro record nel day-2 dei Test in Bahrain. Hamilton risale nel pomeriggio

Va in archivio con la miglior prestazione assoluta di Kimi Antonelli la seconda giornata dell’ultima finestra di Test ufficiali della Formula Uno in Bahrain verso il Mondiale 2026. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha siglato il nuovo record della pre-season sulla pista di Sakhir, completando un ottimo time-attack con gomme C3 e fermando il cronometro in 1’32″803.

Il diciannovenne di Casalecchio di Reno si è tolto la soddisfazione di chiudere davanti a tutti il day-2, totalizzando 79 giri nella sessione pomeridiana al volante della W17 (in mattinata era stato il turno di George Russell) e dimostrando un gran potenziale sul giro secco. Molto bene anche i campioni del mondo in carica McLaren, con Oscar Piastri 2° a 58 millesimi dal leader effettuando peraltro un’interessante simulazione di Gran Premio.

Terzo posto a 0.359 per Max Verstappen, il più attivo di giornata con 139 giri percorsi alla guida della Red Bull RB22 simulando anche una gara con un buon ritmo, mentre Lewis Hamilton è risalito fino alla quarta piazza con un gap di 0.605 dal best lap di Antonelli dopo aver saltato praticamente tutta la sessione mattutina per un problema tecnico non ancora specificato alla SF-26.

Ferrari che ha macinato comunque 78 tornate complessive oggi, di cui 75 solo nel pomeriggio, pagando dazio rispetto agli altri top team soprattutto nel settore centrale del circuito del Bahrain almeno nei vari time-attack. Con il passare delle ore si è assottigliato leggermente il divario tra le quattro squadre di vertice ed il resto della griglia, ma segnaliamo le problematiche alla power unit Honda che hanno messo fine in anticipo al programma di lavoro odierno dell’Aston Martin ed in particolare di Fernando Alonso.

CLASSIFICA DAY-2 TEST SAKHIR F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.803

2 Oscar Piastri McLaren +0.058

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.359

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.605

5 Lando Norris McLaren +0.650

6 Franco Colapinto Alpine +1.015

7 Nico Hulkenberg Audi +1.184

8 George Russell Mercedes +1.308

9 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.398

10 Liam Lawson Racing Bulls +1.729

11 Alexander Albon Williams +1.752

12 Gabriel Bortoleto Audi +2.460

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.476

14 Sergio Perez Cadillac +2.566

15 Fernando Alonso Aston Martin +4.669

16 Valtteri Bottas Cadillac +7.390