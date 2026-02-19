F1, Lando Norris in testa a metà day-2 con il nuovo record dei Test a Sakhir. Lungo stop per la Ferrari

Si chiude con il miglior tempo di Lando Norris la sessione mattutina della seconda giornata dell’ultima finestra dei Test ufficiali di Formula Uno in Bahrain verso il Mondiale 2026. Il campione iridato in carica ha firmato il nuovo record assoluto della pre-season (considerando anche la scorsa settimana) sulla pista di Sakhir in 1’33″453, ritoccando di 6 millesimi il riscontro cronometrico realizzato ieri da George Russell.

Il britannico della McLaren è stato il più veloce della mattinata nella simulazione di qualifica con gomme C4, precedendo di 131 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Il fuoriclasse neerlandese ha ottenuto però il suo best lap in 1’33″584 al volante della RB22 con gomme C3, quindi con una mescola di svantaggio nel time-attack rispetto alla MCL40 di Norris.

Conferme importanti ad alto livello anche per la Mercedes, che ha raccolto dati preziosi effettuando diversi long-run con un George Russell capace di totalizzare ben 77 giri (il più attivo della sessione) attestandosi in terza posizione a 0.658 dalla testa con gomme C3. I top team continuano a fare il vuoto rispetto alla concorrenza, con Alex Albon quarto sulla Williams a 1.677 dal leader e poco davanti a Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas) e Franco Colapinto (Alpine).

L’unica squadra di vertice che è mancata all’appello stamattina è sicuramente la Ferrari, costretta a perdere quasi tutta la sessione per un problema tecnico (non specificato dalla Rossa) che ha limitato a quota 5 le tornate percorse da Lewis Hamilton prima di riuscire a tornare nell’abitacolo soltanto negli ultimi minuti per effettuare la prova di partenza collettiva.

CLASSIFICA SESSIONE MATTUTINA DAY-2 TEST SAKHIR F1 2026

1 Lando Norris McLaren 1:33.453

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.131

3 George Russell Mercedes +0.658

4 Alexander Albon Williams +1.677

5 Gabriel Bortoleto Audi +1.810

6 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.826

7 Franco Colapinto Alpine +2.053

8 Liam Lawson Racing Bulls +3.506

9 Fernando Alonso Aston Martin +4.019

10 Lewis Hamilton Ferrari +6.217

11 Valtteri Bottas Cadillac +6.740