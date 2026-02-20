Jannik Sinner, il n.1 per ora va accantonato. Alcaraz imprendibile, e a Doha può incrementare ancora

Lo spagnolo Carlos Alcaraz al momento mantiene invariato il proprio vantaggio nel ranking ATP sull’azzurro Jannik Sinner, ma tornerà a guadagnare qualora dovesse andare avanti nel 500 di Doha, raggiungendo la finale o vincendo il torneo.

Il tennista iberico, infatti, aveva 2800 punti di margine sull’azzurro lunedì scorso, e con l’accesso alle semifinali ne ha conquistati 200, mentre Sinner venendo eliminato ai quarti si è fermato a 100. Lo spagnolo, però, lo scorso anno giocò a Doha e venne eliminato ai quarti, quindi scarterà 100 punti, mentre l’azzurro saltò il torneo.

Al momento, dunque, entrambi i tennisti hanno incamerato 100 punti netti a testa, ma ovviamente Alcaraz avrà la possibilità, tra oggi e domani, di allungare: il passaggio in finale ne vale altri 130, mentre il successo nell’ultimo atto ne varrebbe ulteriori 170, per complessivi 300 punti negli ultimi due match.

Il margine di Alcaraz nei confronti di Sinner, dunque, lunedì prossimo veleggerà tra i 2800 ed i 3100 punti: l’azzurro dovrà attendere ancora tanto per poter assaltare nuovamente il numero 1 del mondo, ma già tra Indian Wells e Miami potrà accorciare sensibilmente nei confronti dello spagnolo.