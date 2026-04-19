Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Madrid: il possibile distacco turno per turno

Jannik Sinner si è reso protagonista di cinque settimane da urlo, vincendo tre Masters 1000 in rapida successione: prima Indian Wells e Miami (firmando il sempre mitico Sunshine Double, impresa riservata a pochi eletti sul cemento statunitense), poi ha dettato legge anche a Montecarlo (la stoccata sulla terra rossa del Principato dopo la doppietta negli USA era riuscita solo a Novak Djokovic). Grazie a questa strepitosa cavalcata, il fuoriclasse altoatesino è tornato a essere numero 1 del mondo, scavalcando il grande rivale spagnolo Carlos Alcaraz (battuto nella finale in Riviera) in testa al ranking ATP.

Il 24enne si è preso qualche giorno di meritato riposo e nel corso di questo fine settimana si è recato a Madrid, con il chiaro intento di giocare il Masters 1000 che andrà in scena sul mattone tritato della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. L’appuntamento in terra iberica potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per l’azzurro di allungare in vetta alla classifica internazionale, visto che Alcaraz ha annunciato il forfait a causa di un infortunio al polso, costato anche il ritiro al torneo ATP 500 di Barcellona. Attenzione: entrambi non hanno cambiali, dunque qualsiasi risultato otterrà gli permetterà di incrementare il bottino.

Il numero 1 del mondo primeggia con 13.350 punti e può fare affidamento su un margine di 390 lunghezze nei confronti di Alcaraz. Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid turno per turno? La presenza al secondo turno (è una delle teste di serie) ha già garantito 10 punti, in caso di vittoria ne guadagnerebbe 50 per l’approdo al terzo turno. L’approdo agli ottavi assicura 100 punti, ai quarti il bottino salirebbe di 200 punti, che diventerebbero 400 in caso di semifinale e 650 per un’eventuale approdo all’atto conclusivo. Se dovesse alzare al cielo il trofeo allora il nostro portacolori si garantirebbe 1.000 punti e si proietterebbe a 14.350 punti.

Quale potrebbe dunque essere il vantaggio di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz dopo Madrid? Si va da un minimo di 400 punti in caso di eliminazione al debutto a un massimo di 1.390 punti nel caso in cui l’azzurro dovesse trionfare alla Caja Magica. La progressione del vantaggio turno per turno: 400 con il secondo turno, 440 con il terzo, 490 con gli ottavi, 590 con i quarti, 790 con la semifinale, 1.040 con la finale e appunto 1.390 con la vittoria.

POSSIBILE VANTAGGIO SINNER SU ALCARAZ DOPO MADRID

Secondo turno: vantaggio di 400 punti.

Terzo turno: vantaggio di 440 punti.

Ottavi di finale: vantaggio di 490 punti.

Quarti di finale: vantaggio di 590 punti.

Semifinale: vantaggio di 790 punti.

Finale: vantaggio di 1.040 punti.

Vittoria: vantaggio di 1.390 punti.

RANKING E PUNTI JANNIK SINNER MADRID

Secondo turno: ne guadagna 10. Primo con 13.360 punti.

Terzo turno: ne guadagna 50. Primo con 13.400 punti.

Ottavi di finale: ne guadagna 100. Primo con 13.450 punti.

Quarti di finale: ne guadagna 200. Primo con 13.550 punti.

Semifinale: ne guadagna 400. Primo con 13.750 punti.

Finale: ne guadagna 650. Primo con 14.000 punti.

Vittoria: ne guadagna 1.000. Primo con 14.350 punti.