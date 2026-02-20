ATP Delray Beach 2026, Fritz e Paul avanzano e si sfideranno nei quarti di finale

Il torneo ATP di Delray Beach propone gli incontri degli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Taylor Fritz, testa di serie numero uno, e Tommy Paul, quinto favorito del tabellone, avanzano ai quarti e si sfideranno in un derby a stelle e strisce che promette spettacolo ed emozioni.

Taylor Fritz, testa di serie numero uno, supera lo spagnolo Rafael Jodar, numero 118 ATP, 7-6(4) 6-4 in un’ora e quarantotto minuti. Il primo parziale, ad eccezione di due break nei primi tre giochi, si sviluppa nel rispetto dei turni di battuta, e l’americano prevale 7-4 nel tie-break grazie al minibreak decisivo operato nell’ottavo punto. Nella seconda partita l’iberico cerca di non perdere contatto dal quotato rivale e annulla cinque palle break prima di incassare il definitivo 6-4.

L’americano Learner Tien, testa di serie numero quattro, doma il serbo Miomir Kecmanovic 6-4 6-7(4) 7-6(5) in due ore e diciotto minuti. Lo statunitense orienta il set di apertura a proprio favore con il break del settimo gioco e trasforma il primo set point per il 6-4. Il serbo si porta avanti con il break del 3-1, subisce la rimonta dell’avversario e aggiudica il tie-break 7-4. Kecmanovic sigla il break del 5-4, il suo avversario ribatte con l’immediato 5-5 e manca un match point nel dodicesimo game. Tien rompe l’equilibrio con il 4-0 che lo porta sul 6-2 e chiude i conti al quinto match point per il 7-5.

Tommy Paul, testa di serie numero cinque, piega il lucky loser australiano Adam Walton 7-6(11) 6-3 in un’ora e trentotto minuti. L’americano rimonta il break di svantaggio iniziale, salva ben sei palle set e si aggiudica 13-11 un tie-break infinito. Nel secondo parziale lo statunitense sfrutta la seconda possibilità per operare il break del 2-0 e sfrutta il secondo match point per il definitivo 6-3.

Frances Tiafoe, ottava testa di serie, regola il connazionale Zachary Svajda 6-4 3-6 7-5 in due ore e ventuno minuti. Una sfida contrassegnata da grande equilibrio si risolve nel finale della terza partita quando Tiafoe annulla la possibilità del 5-6, sigla il 6-5 ai vantaggi e firma il break quando trasforma il primo match point per il decisivo 7-5.