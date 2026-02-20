Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi, ATP Delray Beach 2026: orario, programma, streaming

Oggi, venerdì 20 febbraio, per quanto concerne l’ATP 250 di Delray Beach, si disputeranno tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Flavio Cobolli, numero 3 del seeding, affronterà il rappresentante di Hong Kong, il qualificato Coleman Wong.

L’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 17.00 italiane, e si giocherà in ogni caso non prima delle ore 19.00 italiane: si tratta di una prima assoluta sul circuito maggiore, in quanto non ci sono precedenti tra i due.

Il match tra Flavio Cobolli e Coleman Wong del torneo di Delray Beach sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP DELRAY BEACH OGGI

Venerdì 20 febbraio

Center Court – Dalle ore 17.00 italiane

Liam Draxl / Jody Maginley (Canada / Antigua e Barbuda, Alt) – Theo Arribage / Albano Olivetti (Francia)

Non prime delle ore 19.00 italiane

Flavio Cobolli (Italia, 3) – Coleman Wong (Hong Kong, Q) – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP DELRAY BEACH: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

