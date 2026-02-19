ATP Doha 2026, Alcaraz a fatica approda in semifinale. Avanzano Rublev e Fils

Sarà la sfida tra Jannik Sinner e Jakub Mensik a completare il quadro dei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha. Nel prestigioso appuntamento in Qatar, tre delle quattro partite di giornata hanno già emesso il loro verdetto e, per il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, il passaggio del turno è stato tutt’altro che agevole contro il russo Karen Khachanov (n.17 ATP).

L’iberico è stato costretto alla rimonta dopo aver ceduto il primo set al tie-break, di fronte a un avversario solido e particolarmente convincente. Nervosismo evidente per Alcaraz, anche a causa di un warning ricevuto e contestato con veemenza nel corso del parziale iniziale. “Carlitos”, però, ha saputo riordinare le idee a partire dalla seconda frazione, imponendo progressivamente il proprio ritmo e chiudendo l’incontro sul punteggio di 6-7 (3), 6-4, 6-3.

Sul suo cammino troverà ora un altro esponente della “Santa Madre Russia”, Andrey Rublev (n.14 del ranking). Il moscovita ha superato il greco Stefanos Tsitsipas (n.33 del mondo) con il punteggio di 6-3, 7-6 (2). Una prestazione solida e concreta quella di Rublev, capace di fare la differenza con il dritto a sventaglio sul rovescio dell’ellenico e di emergere nei momenti decisivi del match.

A chiudere il cerchio, il ritorno ad alti livelli di Arthur Fils. Il talentuoso tennista francese, condizionato da problemi alla schiena nella seconda parte del 2025, è alla ricerca della migliore condizione e il successo per 6-3, 6-3 contro il ceco Jiri Lehecka (n.22 del mondo) rappresenta un segnale incoraggiante. Una prova convincente per l’attuale n.40 ATP, che in semifinale affronterà il vincente della sfida tra Sinner e Mensik.