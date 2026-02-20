ATP Rio de Janeiro 2026, Buse sfiderà Berrettini nei quarti. Avanzano anche Faria ed Etcheverry

Il torneo ATP di Rio de Janeiro torna in campo per completare l’allineamento del tabellone ai quarti di finale con gli ultimi incontri degli ottavi. Il peruviano Ignacio Buse sorprende l’idolo di casa Joao Fonseca e sfiderà nei quarti di finale Matteo Berrettini. Passano il turno anche il portoghese Jaime Faria e l’argentino Tomas Etcheverry.

Il peruviano Ignacio Buse, numero 91 ATP, rimonta il brasiliano Joao Fonseca, testa di serie numero tre, 5-7 6-3 6-4 in due ore e ventisette minuti. Il giocatore padrone di casa risolve a proprio favore un primo set equilibrato grazie al break operato nell’undicesimo gioco e firma il 7-5 alla prima opportunità. Il peruviano non molla la presa e grazie a due break, nel secondo gioco della seconda partita, chiusa per 6-3, e nel terzo della frazione decisiva, orienta la contesa a proprio favore e chiude i conti quando concretizza il primo match point per il definitivo 6-4.

Matteo Berrettini doma il serbo Dusan Lajovic 3-6 6-4 6-2 in due ore e undici minuti e stacca il pass per i quarti, turno in cui affronterà il giocatore peruviano. L’azzurro paga dazio ad una brutta partenza, subisce il break nel secondo gioco, si ritrova 0-3 e perde la frazione di gioco inaugurale per 6-3. Nel secondo set il giocatore romano strappa il servizio all’avversario per il 4-3, ma lo cede rapidamente per l’immediato 4-4. L’italiano continua a spingere e firma il break nel decimo gioco trasformando il primo set point per il 6-4 che rimette in equilibrio la contesa. Berrettini cambia passo sul 2-2, inanella una serie di quattro giochi consecutivi e firma il definitivo 6-2 quando trasforma la prima palla match.

Il portoghese Jaime Faria regola il bosniaco Damir Dzumhur 7-6(1) 6-4 in due ore e quattro minuti. Il portoghese rimonta da uno svantaggio di 4-1 nel primo set e risolve l’incontro a proprio favore quando strappa il servizio al rivale e trasforma il primo match point per il 6-4.

Tomas Etcheverry, ottavo favorito del tabellone, elimina il lituano Vilius Gaubas, numero 126 ATP, 7-6(1) 6-4 in due ore e sette minuti. Il sudamericano vince al tie-break un primo set nel quale, a parte i due break iniziali, i due contendenti concedono poco al servizio. Nella seconda frazione di gioco l’argentino firma il break del 3-1 e manca un match point nell’ottavo gioco prima di trasformare il secondo per il definitivo 6-4.