Italia-Svizzera hockey ghiaccio oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario playoff, programma, streaming

Dopo le tre partite della fase iniziale a gironi, il torneo di hockey ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entra nel vivo: con l’inizio della fase ad eliminazione diretta, che coinvolgerà anche un’Italia pronta a vedersela contro la Svizzera.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 12.10

Oggi, martedì 17 febbraio dalle ore 12.10, il Blue Team se la vedrà contro gli elvetici in un incontro senza domani: chi vince va avanti chi perde va a casa. Partita proibitiva per Larkin e compagni che dovranno cercare in tutti i modi di dare del filo da torcere ai rossocrociati: in palio c’è un eventuale quarto di finale di lusso contro la Finlandia, mercoledì 18 febbraio alle ore 18.10.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, incontro valido per i playoff (ottavi di finale) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; in diretta streaming gratuita su Rai Play e in abbonamento sui canali addizionali di Eurosport su DAZN, oltre che su Discovery plus e HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI 2026

Martedì 17 febbraio

Ore 12.10 Italia – Svizzera – Diretta tv su Rai Sport (in alternanza con lo slopestyle di snowboard)

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, gratis in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis in chiaro, Discovery Plus, HBO Max e DAZN tramite i canali addizionali di Eurosport per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.