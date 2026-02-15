Hockey ghiaccio: la Danimarca regola la Lettonia alle Olimpiadi provando a caricarsi per i playoff

Un successo che sa di ottimismo. Nel penultimo incontro del Gruppo C del torneo maschile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Danimarca batte 4-2 la Lettonia prendendosi un piazzamento migliore in vista dei playoff della rassegna a Cinque Cerchi, in una pool che vedrà quasi sicuramente gli USA prevalere sulla Germania; con gli americani ammessi ai quarti di finale e i teutonici anche loro inseriti nel barrage per arrivare fra le migliori 8.

LA CRONACA

Partita frizzante sin dalle prime battute, con i danesi che partono a razzo: vantaggio dopo meno di 1 minuto con Olsen e raddoppio al 5′ con Aagard. La Lettonia accusa l’uno-due subendo al 16:28 il 3-0 ad opera di Ehlers, ma i baltici hanno un sussulto poco prima del break trovando il 3-1 con Zile.

Si entra nella seconda parte del duello con i lettoni che provano a cavalcare l’onda. Al 27′ Tralmarks, dopo un’azione confezionata da Zile e Girgenson, fa 3-2: il match è ufficialmente riaperto e la tensione sale. Gli arbitri infliggono penalità ripetute da entrambe le parti sino al riposo.

Ultimi venti minuti roventi. Il nervosismo la fa da padrone, mentre il tempo scorre. Si entra negli ultimi 5′: la Lettonia toglie il portiere per avere un giocatore in più sul ghiaccio, ma la mossa non paga perché la Danimarca riesce subito a segnare intercettando il disco con Olsen che griffa la sua doppietta personale e il 4-2 che chiude i conti.