Hockey ghiaccio: il Canada dilaga contro la Francia e si prende i quarti di finale alle Olimpiadi

Con una vittoria larghissima, il Canada stacca il pass per i quarti di finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I nordamericani, alla terza vittoria in tre incontri nel Gruppo A, si sono imposti con lo score di 10-2 sulla malcapitata Francia prendendosi il primo posto a punteggio pieno nella pool di cui fanno parte anche Cechia e Svizzera, che invece disputeranno i playoff così come i transalpini.

LA CRONACA

All’Arena Santagiulia di Milano, contrariamente a quanto si possa pensare l’inizio di gara è equilibrato. Botta e risposta dopo 8 minuti sull’asse Wilson-Douay per l’1-1, che diventa però 2-1 per il Canada nel successivo giro d’orologio quando Toews si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per insaccare il nuovo vantaggio. La nazionale della “Foglia d’acero” nel finale di frazione subisce una penalità inflitta a Sanheim ma, al netto dell’inferiorità in pista, riesce lo stesso a griffare il 3-1 con Stone.

E’ di fatto la rete che chiude i conti, perché nella seconda porzione del duello i canadesi mollano gli ormeggi alzando il “volume della radio” a un ritmo impossibile per i francesi: reti di Makar, Celebrini e capitan Crosby per il 6-1.

Si entra nel terzo e ultimo periodo: McDavid va per il 7-1, mentre Treille fa tornare i Bleus sul tabellino con il gol del 7-2. Il Canada vuole riallargare il gap: Horvat al 46′ e Hagel al 51′ confezionano il 9-2, con cui si va verso la parte finale di gara. Il risultato diventa ancora più ampio quando Celebrini pochi secondi dopo fa doppietta per il 10-2 definitivo.

Il Canada tornerà in pista il prossimo 18 febbraio per i quarti di finale conoscendo il giorno prima il nome della sua avversaria, che uscirà dai playoff che riguarderanno le squadre sistematesi nella classifica unica della prima fase fra il 5° e il 12° posto.