Hockey ghiaccio: gli Stati Uniti archiviano in scioltezza la pratica Germania alle Olimpiadi

La corazzata USA rispetta il pronostico. La compagine a stelle e strisce ha infatti battuto con un solido 5-1 la Germania, chiudendo a punteggio pieno il raggruppamento C delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per ciò che concerne la competizione maschile di hockey su ghiaccio.

Dopo una buona parte di primo tempo in cui si sono rivelati sempre più pericolosi tirando per più volte in porta, gli statunitensi passano in vantaggio al 19:51 con Werenski, autore della rete arrivata grazie all’assistenza di Matthews; sarà proprio quest’ultimo a mettere a referto il raddoppio, firmato al 3:25 della ripresa dopo una bella triangolazione con Hughes e Thompson su situazione di power-play. Il tris è invece calato da Faber a quattro minuti dalla seconda sirena.

I nordamericani prendono ancora prendono ancora più ritmo, siglando il poker con Thompson in apertura di terzo tempo (1:55) e spingendosi fino alla quinta rete con Matthews al 6:46. In coda ci sarà spazio anche per il goal della bandiera di Peterka, ma sarà di fatto l’ultimo squillo di una disputa come da pronostico a senso unico.

Il Torneo maschile di hockey su ghiaccio tornerà martedì 17 febbraio con le partite valide per i play-off.