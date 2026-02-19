CricketSport in tv
Italia-Indie Occidentali oggi, Mondiali cricket T20 2026: orario, tv, programma, streaming
Si chiude per l’Italia la Coppa del Mondo 2026 di cricket T20: nell’ultimo match della prima fase a gironi gli azzurri, già eliminati, sfideranno le Indie Occidentali, ancora imbattute. Il match si disputerà oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 6.30 italiane, allo stadio Eden Gardens di Calcutta.
In palio per l’Italia c’è la possibilità di arrivare terza nel Gruppo C, o almeno di difendere il quarto posto davanti al Nepal, cercando di mantenere un miglior Net Run Rate rispetto agli himalayani. Le Indie Occidentali, invece, vogliono chiudere il girone al comando, davanti all’Inghilterra.
Per Italia-Indie Occidentali, quarto ed ultimo match degli azzurri nel Gruppo C della prima fase a gironi dei Mondiali 2026 di cricket T20, la diretta tv sarà prevista su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go, NOW, ICC.TV.
CALENDARIO MONDIALI CRICKET T20 2026
Giovedì 19 febbraio
6.30 Italia-Indie Occidentali – Diretta tv su Sky Sport Arena
PROGRAMMA MONDIALI MONDIALI CRICKET T20 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Arena.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, ICC.TV.