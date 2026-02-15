Cricket
Cricket, Indie Occidentali ed India restano a punteggio pieno ai Mondiali T20 e si qualificano al Super 8
La nona giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette i primi verdetti: le Indie Occidentali (inserite nel girone dell’Italia) e l’India vincono il terzo match consecutivo e si qualificano al Super 8.
Nel Girone C le Indie Occidentali liquidano il Nepal con lo score di 134/1 (15.2)-133/8 (20.0), imponendosi per 9 wickets, ed oltre alla qualificazione aritmetica alla fase successiva ipotecano anche il primato: poca storia nella sfida odierna, con il match che si conclude con quasi 5 overs d’anticipo.
Nel Girone A il big match di giornata va all’India, che regola il Pakistan col punteggio di 175/7 (20.0)-114 (18.0), portando a casa il successo che vale il passaggio del turno per 61 runs, mentre gli Stati Uniti superano la Namibia per 199/4 (20.0)-168/6 (20.0), spuntandola per 31 runs e restano ancora in corsa per la qualificazione.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Indie Occidentali-Nepal 134/1 (15.2)-133/8 (20.0) Le Indie Occidentali vincono per 9 wickets
Stati Uniti-Namibia 199/4 (20.0)-168/6 (20.0) Gli Stati Uniti vincono per 31 runs
India-Pakistan 175/7 (20.0)-114 (18.0) L’India vince per 61 runs
Classifiche
Gruppo A
1 India 6 punti (3 partite) Qualificata al Super 8
2 Stati Uniti 4 (4)
3 Pakistan 4 (3)
4 Paesi Bassi 2 (3)
5 Namibia 0 (3)
Gruppo B
1 Sri Lanka 4 (2)
2 Zimbabwe 4 (2)
3 Australia 2 (2)
4 Irlanda 2 (3)
5 Oman 0 (3)
Gruppo C
1 Indie Occidentali 6 (3) Qualificate al Super 8
2 Inghilterra 4 (3)
3 Scozia 2 (3)
4 Italia 2 (2)
5 Nepal 0 (3)
Gruppo D
1 Sudafrica 6 (3)
2 Nuova Zelanda 4 (3)
3 Emirati Arabi Uniti 2 (2)
4 Afghanistan 0 (2)
5 Canada 0 (2)