Cricket
Cricket, sconfitta onorevole per l’Italia contro l’Inghilterra ai Mondiali T20: azzurri eliminati, inglesi al Super8
L’Italia cede con l’onore delle armi alla fortissima Inghilterra nel terzo incontro dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka: gli azzurri salutano aritmeticamente la competizione iridata, mentre gli inglesi staccano il pass, assieme alle Indie Occidentali, già qualificate ieri, per il Super 8. Allo stadio Eden Gardens di Calcutta l’Inghilterra supera l’Italia con lo score di 202/7 (20.0)-178 (20.0), imponendosi per 24 runs.
L’Inghilterra vince il toss e sceglie di battere, mettendo in campo subito una buona prestazione offensiva, mentre l’Italia riesce di tanto in tanto a far cadere dei wickets. Il run rate degli inglesi si alza però nel finale, ed al termine dei 20 overs si arriva con 202 runs.
Per l’Italia l’impresa di presenta sin da subito ardua, con gli inglesi che riescono a contenere gli azzurri, mantenendo sempre un margine di sicurezza nel punteggio. Cadono i wicket, ma l’Italia non sfigura assolutamente, riuscendo comunque a mantenere un buon run rate.
Nel finale l’Inghilterra controlla senza particolare patemi, ma l’Italia riesce comunque a non arrivare troppo lontana nello score. Con l’ultima palla giocata cade anche il decimo wicket ed il match giunge a conclusione con gli azzurri che si attestano a quota 178, e gli inglesi portano a casa il successo per 24 runs.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Gruppo C
Risultati
Indie Occidentali-Scozia 182/5 (20.0)-147 (18.5) Le Indie Occidentali vincono per 35 runs
Inghilterra-Nepal 184/7 (20.0)-180/6 (20.0) L’Inghilterra vince per 4 runs
Scozia-Italia 207/4 (20.0)-134/10 (16.4) La Scozia vince per 73 runs
Inghilterra-Indie Occidentali 166 (19.0)-196/6 (20.0) Le Indie Occidentali vincono per 30 runs
Nepal-Italia 123 (19.3)-124/0 (12.4) L’Italia vince per 10 wickets
Inghilterra-Scozia 155/5 (18.2)-152 (19.4) L’Inghilterra vince per 5 wickets
Indie Occidentali-Nepal 134/1 (15.2)-133/8 (20.0) Le Indie Occidentali vincono per 9 wickets
Inghilterra-Italia 202/7 (20.0)-178 (20.0) L’Inghilterra vince per 24 runs
Gruppo C
1 Indie Occidentali 6 (3) Qualificate al Super 8
2 Inghilterra 6 (4) Qualificata al Super 8
3 Scozia 2 (3)
4 Italia 2 (3)
5 Nepal 0 (3)