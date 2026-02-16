Cricket
Cricket, ai Mondiali T20 altre tre squadre accedono al Super 8. L’Italia cede con onore all’Inghilterra
La decima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette ulteriori verdetti: altre 3 squadre si qualificano al Super 8, ovvero Inghilterra, Sri Lanka e, senza scendere in campo, Sudafrica. Diventano 5 le formazioni già alla prossima fase, restano da assegnare altri 3 slot.
Nel Gruppo C l’Inghilterra supera l’Italia con lo score di 202/7 (20.0)-178 (20.0), imponendosi per 24 runs: gli azzurri salutano aritmeticamente la competizione iridata, mentre gli inglesi staccano il pass, assieme alle Indie Occidentali, già qualificate ieri, per il Super 8.
Nel Gruppo B lo Sri Lanka supera l’Australia con il punteggio di 184/2 (18.0)-181 (20.0), portando a casa il successo per 8 wickets, e si qualificano per la fase successiva, al termine di un incontro sempre in controllo dei cingalesi, che chiudono la contesa con due overs d’anticipo, quando avevano a disposizione ancora 12 palle.
Nel Gruppo D l’Afghanistan piega gli Emirati Arabi Uniti con lo score di 162/5 (19.2)-160/9 (20.0), spuntandola per 5 wickets e risolvendo un incontro tiratissimo a sole 4 palle dal termine: la sconfitta degli emiratini sancisce l’aritmetica qualificazione al prossimo turno del Sudafrica.
Cricket, sconfitta onorevole per l’Italia contro l’Inghilterra ai Mondiali T20: azzurri eliminati, inglesi al Super8
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Afghanistan-Emirati Arabi Uniti 162/5 (19.2)-160/9 (20.0) L’Afghanistan vince per 5 wickets
Inghilterra-Italia 202/7 (20.0)-178 (20.0) L’Inghilterra vince per 24 runs
Sri Lanka-Australia 184/2 (18.0)-181 (20.0) Lo Sri Lanka vince per 8 wickets
Classifiche
Gruppo A
1 India 6 punti (3 partite) Qualificata al Super 8
2 Stati Uniti 4 (4)
3 Pakistan 4 (3)
4 Paesi Bassi 2 (3)
5 Namibia 0 (3)
Gruppo B
1 Sri Lanka 6 (3) Qualificato al Super 8
2 Zimbabwe 4 (2)
3 Australia 2 (3)
4 Irlanda 2 (3)
5 Oman 0 (3)
Gruppo C
1 Indie Occidentali 6 (3) Qualificate al Super 8
2 Inghilterra 6 (4) Qualificata al Super 8
3 Scozia 2 (3)
4 Italia 2 (3)
5 Nepal 0 (3)
Gruppo D
1 Sudafrica 6 (3) Qualificato al Super 8
2 Nuova Zelanda 4 (3)
3 Afghanistan 2 (3)
4 Emirati Arabi Uniti 2 (3)
5 Canada 0 (2)