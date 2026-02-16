Seguici su
Cricket

Cricket, ai Mondiali T20 altre tre squadre accedono al Super 8. L’Italia cede con onore all’Inghilterra

La decima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette ulteriori verdetti: altre 3 squadre si qualificano al Super 8, ovvero Inghilterra, Sri Lanka e, senza scendere in campo, Sudafrica. Diventano 5 le formazioni già alla prossima fase, restano da assegnare altri 3 slot.

Nel Gruppo C l’Inghilterra supera l’Italia con lo score di 202/7 (20.0)-178 (20.0), imponendosi per 24 runs: gli azzurri salutano aritmeticamente la competizione iridata, mentre gli inglesi staccano il pass, assieme alle Indie Occidentali, già qualificate ieri, per il Super 8.

Nel Gruppo B lo Sri Lanka supera l’Australia con il punteggio di 184/2 (18.0)-181 (20.0), portando a casa il successo per 8 wickets, e si qualificano per la fase successiva, al termine di un incontro sempre in controllo dei cingalesi, che chiudono la contesa con due overs d’anticipo, quando avevano a disposizione ancora 12 palle.

Nel Gruppo D l’Afghanistan piega gli Emirati Arabi Uniti con lo score di 162/5 (19.2)-160/9 (20.0), spuntandola per 5 wickets e risolvendo un incontro tiratissimo a sole 4 palle dal termine: la sconfitta degli emiratini sancisce l’aritmetica qualificazione al prossimo turno del Sudafrica.

Cricket, sconfitta onorevole per l’Italia contro l’Inghilterra ai Mondiali T20: azzurri eliminati, inglesi al Super8

MONDIALI CRICKET T20 2026

Risultati
Afghanistan-Emirati Arabi Uniti 162/5 (19.2)-160/9 (20.0) L’Afghanistan vince per 5 wickets
Inghilterra-Italia 202/7 (20.0)-178 (20.0) L’Inghilterra vince per 24 runs
Sri Lanka-Australia 184/2 (18.0)-181 (20.0) Lo Sri Lanka vince per 8 wickets

Classifiche

Gruppo A
1 India 6 punti (3 partite) Qualificata al Super 8
2 Stati Uniti 4 (4)
3 Pakistan 4 (3)
4 Paesi Bassi 2 (3)
5 Namibia 0 (3)

Gruppo B
1 Sri Lanka 6 (3) Qualificato al Super 8
2 Zimbabwe 4 (2)
3 Australia 2 (3)
4 Irlanda 2 (3)
5 Oman 0 (3)

Gruppo C
1 Indie Occidentali 6 (3) Qualificate al Super 8
2 Inghilterra 6 (4) Qualificata al Super 8
3 Scozia 2 (3)
4 Italia 2 (3)
5 Nepal 0 (3)

Gruppo D
1 Sudafrica 6 (3) Qualificato al Super 8
2 Nuova Zelanda 4 (3)
3 Afghanistan 2 (3)
4 Emirati Arabi Uniti 2 (3)
5 Canada 0 (2)

