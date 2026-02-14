Italia-Finlandia hockey ghiaccio maschile oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Si chiude il percorso dell’Italia nel girone iniziale nel torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, sabato 14 febbraio, il Blue Team sarà di nuovo sul ghiaccio per affrontare la fortissima Finlandia. Si giocherà alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena alle ore 16.40 e ci attende una sfida di estrema importanza, specialmente dopo i risultati della giornata di ieri.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 16.40

La classifica del Gruppo B vede al comando la Slovacchia con 6 punti (2 vittorie in 2 incontri, 7 reti all’attivo e 3 al passivo), quindi a quota 3 troviamo Finlandia (5 gol fatti e 5 subiti) e Svezia (6 reti segnate, 6 subite). L’Italia rimane ferma a quota zero con 4 gol segnati e 8 incassati.

Cosa dovremo aspettarci da questo Italia-Finlandia? La nostra formazione è reduce da due incontri di alto livello. Persi, certo, ma giocati alla pari contro due grandissime rivali come Svezia e Slovacchia. Anche il terzo match, quello di oggi contro la Finlandia, ci proporrà una rivale durissima.

Come seguire il match in tv? Italia-Finlandia, match valevole per la prima giornata della fase a gironi (Gruppo B) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre); in diretta streaming gratuita su RaiPlay, discovery+ e HBO Max per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO L’HOCKEY GHIACCIO OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 14 febbraio

Ore 16.40 Italia – Finlandia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-FINLANDIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis in chiaro, discovery+ e HBO Max per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.