Hockey ghiaccio: la Finlandia batte nettamente la Svezia alle Olimpiadi 2026

In contemporanea alla gara che ha visto l’Italia sfidare la Slovacchia, il Gruppo B del torneo maschile di hockey su ghiaccio ha visto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sfidarsi le altre due squadre all’interno della pool, ossia Svezia e Finlandia. Ecco come sono andate le cose in questo confronto tutto nordeuropeo fra “Vicine di casa”, vinto dai finlandesi 4-1.

LA CRONACA

La partita inizia con la Svezia in pressione a compiere diversi tiri verso la porta, ma all’8′ è la Finlandia a passare con Matinpalo, con la rete che vale l’1-0. I finnici sfruttano il vantaggio per incrementare il ritmo e trovare il 2-0 al quarto d’ora del primo periodo.

Si riprende nella seconda porzione di match, con gli svedesi impegnati nel riaprire la partita: Dahlin riesce in apertura di frazione a trovare il momentaneo 2-1, che però diventa 3-1 al 33′ quando la zampata di Armia, con la Finlandia in inferiorità numerica per una penalità ricevuta contro da Kakko, finisce all’interno della gabbia difesa da Gustavsson.

Start dell’ultimo periodo. Finlandia che vuole amministrare il vantaggio e se possibile allargarlo, Svezia che prova a risistemare le cose ma non riesce a trovare la via della rete scoprendosi e rischiando con un giocatore in più, cosa che però non funziona perché a venti secondi dalla fine arriva il 4-1 finlandese con Rantanen che chiude i conti.