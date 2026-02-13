Hockey ghiaccioMilano Cortina 2026Sport Invernali
Hockey ghiaccio, un’Italia da non credere si arrende solo di stretta misura alla Slovacchia
Arriva un’altra sconfitta per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo il K.O nella sfida inaugurale contro la Svezia, gli azzurri infatti hanno ceduto il passo alla Slovacchia nel 3-2 nel secondo incontro valido per il raggruppamento B della competizione a cinque cerchi. Tutto fuorché una débacle per i nostri ragazzi, usciti ancora una volta a testa alta.
Partono meglio gli azzurri, artefici di un buon primo periodo in cui, seppur effettuando meno conclusioni in porta rispetto agli avversari, si sono resi più volte pericolosi mettendo a dura prova il portiere Skorvanek, bravo ad abbassare la saracinesca impedendo al blue team di passare in vantaggio.
Ma dopo trenta minuti di alto profilo, gli slovacchi alzano il ritmo nelle prime battute del secondo periodo: al quarto giro di orologio sfruttando la penalità di Purdeller i rivali mettono a referto il goal del vantaggio con una penetrazione capitalizzata dal un tracciante di Hudacek sfortunatamente deviato da Trivellato.
Pur dimostrando una discreta solidità difensiva, i nostri portacolori vanno sotto 0-2 al 14’ quando, a seguito di una ripartenza, subiscono un tap-in vincente di Sukel. Ma la reazione della compagine tricolore c’è: al 17’ infatti Pietroniro lancia un missile che si schianta sul palo con Bradley, il quale raccoglie di rimbalzo e sigla l’1-2. In apertura del terzo periodo gli azzurri si dimostrano in palla, non riuscendo però a concretizzare una golosa situazione di power-play, complice anche un Skornavek in totale stato di grazia, capace di bloccare tutto nei primi dieci minuti.
Poi, al 13′, arriva la doccia fredda con Ruzicka, autore dell’1-3 con cui si è prontamente riscattato di un palo colpito poco prima. Gli azzurri rimangono comunque a galla, accorciando le distanze al 17′ con Gazley, mancando però il guizzo per riacciuffare gli slovacchi nell’assalto finale. Domani, sabato 14 febbraio, l’Italia tornerà sul ghiaccio per sfidare la Finlandia (inizio previsto alle 16:40).