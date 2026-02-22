Milano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Italia da 30 medaglie alle Olimpiadi Invernali: è solo la quinta nazione a riuscirci!
L’Italia nella giornata di ieri è diventata la quinta Nazione nella storia dei Giochi Invernali a raggiungere quota 30 medaglie in una singola edizione: prima di lei c’erano riuscite solamente Norvegia, Stati Uniti, Germania e ROC (Comitato Olimpico Russo).
Il record è stato appena ritoccato dalla Norvegia, che al momento a Milano Cortina 2026 è a quota 40 medaglie, ma potrebbe incrementare ancora, davanti agli Stati Uniti, che nel 2010 arrivarono a 37. Segue la Germania, che nel 2002 raggiunse quota 36, infine a Pechino 2022 il ROC (Comitato Olimpico Russo) ne raccolse 32.
L’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 segna un nuovo record conquistando 30 medaglie, delle quali 10 d’oro, con 6 argenti e 14 bronzi, portando a casa il quarto posto nel medagliere generale, eguagliando quanto fatto a Lillehammer 1994.
PAESI CON ALMENO 30 MEDAGLIE OLIMPIADI INVERNALI
Norvegia (record di 40 nel 2026)
Stati Uniti (record di 37 nel 2010)
Germania (record di 36 nel 2002)
Russia (record di 32 nel 2022)
Italia (record di 30 nel 2026)
TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA A MILANO CORTINA 2026
ORI: 10
Francesca Lollobrigida – 3000 metri femminili speed skating
Francesca Lollobrigida – 5000 metri femminili speed skating
Federica Brignone – SuperG femminile sci alpino
Federica Brignone – Gigante femminile sci alpino
Elisa Confortola, Chiara Betti, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser – Staffetta 2000 metri mista short track
Andrea Voetter/Marion Oberhofer – Doppio femminile slittino
Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner – Doppio maschile slittino
Lisa Vittozzi – 10 km pursuit femminile biathlon
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti – Team pursuit maschile speed skating
Simone Deromedis – Skicross maschile sci freestyle
ARGENTI: 6
Giovanni Franzoni – Discesa libera maschile sci alpino
Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi – Staffetta 4×6 km mista biathlon
Arianna Fontana – 500 metri femminili short track
Lorenzo Sommariva/Michela Moioli – Snowboardcross a coppie miste
Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel – Staffetta 3000 metri femminile short track
Federico Tomasoni – Skicross maschile sci freestyle
BRONZI: 14
Dominik Paris – Discesa libera maschile sci alpino
Sofia Goggia – Discesa libera femminile sci alpino
Lucia Dalmasso – Slalom gigante parallelo femminile snowboard
Riccardo Lorello – 5000 metri maschili speed skating
Dominik Fischnaller – Singolo maschile slittino
Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, Sara Conti/Niccolò Macii, Charlène Guignard/Marco Fabbri – Team event pattinaggio artistico
Stefania Constantini/Amos Mosaner – Doppio misto curling
Verena Hofer, Andrea Voetter/Marion Oberhofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner – Staffetta a squadre slittino
Michela Moioli – Snowboardcross femminile
Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino – Staffetta 4×7.5 km maschile sci di fondo
Flora Tabanelli – Big air femminile sci freestyle
Elia Barp/Federico Pellegrino – Sprint tl a coppie maschile sci di fondo
Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli – Staffetta 5000 metri maschili short track
Andrea Giovannini – Mass start maschile speed skating