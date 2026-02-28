IL MARCHIO DELLE OLIMPIONICHE! Voetter/Oberhofer dominano il doppio femminile a St. Moritz!

Inarrestabili! Andrea Voetter e Marion Oberhofer non si fermano più e, dopo l’indimenticabile medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ripartono dalla Coppa del Mondo centrando un altro successo, confermando di essere davvero in un “magic moment” che, speriamo, non si fermi più!

Andrea Voetter e Marion Oberhofer, infatti, hanno dominato, senza mezzi termini, la tappa di Sankt Moritz (Svizzera) penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino doppio femminile. Le azzurre hanno rifilato distacchi pesantissimi a tutte le rivali, incominciando dalle tedesche Elisa-Marie Storch e Pauline Patz che chiudono a 595 millesimi, mentre completano il podio le lettoni Anda Upite e Madara Pavlova a 605.

Quarta posizione per le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina a 985 millesimi, mentre in quinta troviamo le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp a 1.002. Chiudono ottave, invece, le nostre Nadia Falkensteiner e Annalena Huber a 1.906.

Con questi risultati la Sfera di Cristallo, ad un solo appuntamento dal termine, va nelle mani di Egle/Kipp, ormai irraggiungibili per tutte le rivali. Le austriache, infatti, volano a quota 695 punti contro i 568 di Eitberger/Matschina, mentre Degenhardt/Rosenthal si fermano 524 dato che oggi hanno chiuso all’ultimo posto per un pesante errore e, a loro volta, hanno concluso la rincorsa al titolo.