Slittino, l’Italia chiude in bellezza la stagione con un podio nel team-relay ad Altenberg

L’Italia ci prova ma alla fine arriva la beffa! L’Austria infatti si è aggiudicata la tappa di Altenberg (Germania) valevole come ultimo appuntamento della Coppa del Mondo del team relay di slittino 2026 ma gli azzurri sfiorano il colpaccio. Sul budello teutonico abbiamo assistito all’ultima gara stagionale, quella che ha fatto calare il sipario su una annata che ha regalato emozioni a non finire e tante soddisfazioni ai colori azzurri.

La gara a squadre ha visto il successo dell’Austria (Lisa Schulte, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, David Gleirscher e Selina Egle/Lara Michaela Kipp) con il tempo complessivo di 3:11.454 con soli 218 millesimi sull’Italia (Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Dominik Fischnaller e Andrea Voetter/Marion Oberhofer) mentre completa il podio la Lettonia (Kendija Aparjode, Martins Bots/Roberts Plume, Kristers Aparjods e Marta Robezniece/Kitija Bogdanova) a 1.231.

Quarta l’Ucraina a 3.189 quinta la Romania (Ioana-Corina Buzatoiu, Vasile Marian Gitlan/Darius-Lucian Serban, Valentin Cretu, Raluca Stramaturaru/Mihaela-Carmen Manolescu) a 4.908 quindi sesta la Polonia (Klaudia Domaradzka, Wojciech Jerzy Chmielewski/Michal Gancarczyk, Mateusz Sochowicz e Nikola Domowicz/Dominika Piwkowsa) a 4.959. Squalificata invece la Germania (Merle Fraebel, Toni Eggert/Florian Mueller, Felix Loch e Elisa-Marie Storch/Pauline Patz) per un errore al cambio.

Con questo risultato la classifica finale della Coppa del Mondo di specialità vede il successo finale dell’Austria che aveva un ampio margine di vantaggio da difendere nei confronti della Germania.