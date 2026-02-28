Nagler/Malleier sfiorano la vittoria nel doppio a St. Moritz! Sesti gli olimpionici Rieder/Kainzwaldner

Ancora una grande prestazione per lo slittino italiano. Ivan Nagler e Fabian Malleier infatti hanno centrato il secondo posto nella tappa di St. Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile. Il movimento azzurro continua a ottenere risultati eccellenti, dopo il meraviglioso oro conquistato da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Il successo sul budello elvetico è andato alla coppia austriaca composta Thomas Steu e Wolfgang Kindl con il tempo complessivo di 1:46.693 con un margine di vantaggio di appena 4 millesimi sui nostri Ivan Nagler e Fabian Malleier. Completano il podio i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt a 114 millesimi.

Quarta posizione per gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf a 331 millesimi, quinta per i tedeschi Toni Eggert e Florian Mueller a 340, mentre sono sesti i campioni olimpici Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner a 440.

La classifica generale ad una sola prova dal termine vede Wendl/Arlt che mettono le mani sulla Sfera di Cristallo con 636 punti contro i 514 di Gatt/Schoepf, mentre sono terzi Steu/Kindl con 505.