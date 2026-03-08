Vittoria amara per Merle Fraebel ad Altenberg. Julia Taubitz fa sua la Sfera di Cristallo

Merle Fraebel si è aggiudicata la tappa di Altenberg (Germania) valevole come ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino singolo femminile 2026, ma il titolo va a Julia Taubitz. Sul budello teutonico le padrone di casa si sono contese la Sfera di Cristallo fino all’ultimo metro con emozioni davvero clamorose. Con questo risultato la classifica finale della Coppa del Mondo di slittino singolo femminile vede Julia Taubitz strappare il successo finale su Merle Fraebel che, nonostante la vittoria, si ferma a 4 punti dalla connazionale.

La gara odierna ha visto il successo di Merle Fraebel con il tempo complessivo di 1:43.790 (52.036 e 51.754) con 137 millesimi di vantaggio su Julia Taubitz (52.069 e 51.858) mentre completa il podio a 143 millesimi la lettone Kendija Aparjode (52.034 e 51.899) che si trovava al comando a metà gara.

Quarta posizione per l’austriaca Lisa Schulte (52.146 e 51.865) a 221 millesimi, quinta per la tedesca Melina Fabienne Fischer (52.451 e 52.084) a 745, a braccetto con la sua connazionale Anna Berreiter (52.451 e 52.084). Settima la svizzera Natalie Maag (52.533 e 52.099) a 842 millesimi, ottava la statunitense Summer Britcher (52.780 e 51.992) a 982, nona la svedese Tove Kohala (52.677 e 52.245) a 1.132, quindi decima la nostra Verena Hofer (52.795 e 52.459) a 1.464 davanti a Sandra Robatscher (53.455 e 52.160) a 1.825.