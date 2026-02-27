Slittino: avanzano tutti gli azzurri a St.Moritz dalla Nations Cup. Primi Rieder/Kainzwaldner

Dopo la pausa per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 torna la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Oggi in scena in Svizzera, a St.Moritz, l’appuntamento con la Nations Cup che anticipa le gare del weekend.

Un taglio che praticamente non c’è stato: tutti gli atleti presenti o quasi sono riusciti a conquistare l’accesso alle gare di domani, quindi avanzano tutti gli italiani.

Da sottolineare, per quel che vale, il successo di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio maschile (reduci da ben altre vittorie, come l’oro olimpico a Cortina).

Nel singolo femminile secondo posto per Nina Zoeggeler, mentre è terzo Alex Gufler nel singolo maschile, con rispettivamente sesto e settimo Leon Felderer e Lukas Peccei.