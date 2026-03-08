Dominik Fischnaller chiude la stagione con un podio ad Altenberg. Festeggia Felix Loch

Felix Loch si è aggiudicato la tappa di Altenberg (Germania) valevole come ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino singolo maschile 2026, ma anche Dominik Fischnaller chiude la sua annata con le marce alte.

Sul budello teutonico abbiamo assistito ad una gara spalmata su due giorni, con la prima manche disputata ieri e la seconda e decisiva oggi. Con questo risultato la classifica finale della Coppa del Mondo di slittino singolo maschile vede Felix Loch conquistare la Sfera di Cristallo, vista l’assenza di Jonas Mueller e Max Langenhan, gli unici due che potevano ancora provare il sorpasso finale.

Felix Loch ha completato la sua gara con il tempo di 1:46.069 (53.071 nella prima manche e 52.998 nella seconda) con 364 millesimi di vantaggio sul nostro Dominik Fischnaller (53.313 e 53.120), mentre completa il podio a 434 millesimi l’austriaco David Gleirscher (53.323 e 53.180). Quarta posizione per il suo connazionale Nico Gleirscher (53.547 e 53.166) a 644, quindi quinta per l’ennesimo austriaco Wolfgang Kindl (53.477 e 53.343) a 751.

Sesta posizione per il tedesco David Noessler (53.578 e 53.377) a 886 millesimi, settima per il lettone Kaspars Rinks (53.774 e 53.462) a 1.167, ottava per il nostro Leon Felderer (53.480 e 53.777) a 1.188, quindi nona per lo slovacco Jozef Ninis (53.662 e 53.601) a 1.194, mentre completa la top10 l’ucraino Anton Dukach (53.749 e 53.554) a 1.234. Si ferma in 18a posizione, invece, Alex Gufler (53.971 e 54.230).