Lo slittino dell’Italia è sempre sul podio! Azzurri di bronzo nel team-relay!

Arriva la quarta medaglia su cinque gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per l’Italia. Si chiude al meglio il cammino a Cinque Cerchi sulla Eugenio Monti per lo slittino azzurro: è bronzo nella staffetta a squadre, a completamento di una spedizione trionfale per gli azzurri.

Verena Hofer, quarta nella sua prova individuale, Dominik Fischnaller, terzo, Rieder/Kainzwaldner e Voetter/Oberhofer, campioni olimpici, non hanno disputato la miglior prova della settimana, ma hanno comunque agguantato un terzo posto che vale tantissimo.

A trionfare non poteva che essere la Germania, con un vero e proprio squadrone: Taubitz, Wendl/Arlt, Langenhan ed Eitberger/Matschina danno spettacolo, timbrano il record della pista in 3:41.672 e centrano un oro meritatissimo.

Secondo posto per un’eccellente Austria che chiude però lontanissima dai tedeschi, ad oltre mezzo secondo, mentre il ritardo degli azzurri è superiore agli otto decimi. Quarta posizione per la Lettonia a +1.077, poi gli Stati Uniti.